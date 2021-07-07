Раненная при нападении 47-летняя первая леди Гаити Мари Этьен Жозеф скончалась в госпитале

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7 июля 2021, 17:28

фото из Твиттер

Раненная при нападении на резиденцию президента первая леди Гаити Мари Этьен Жозеф скончалась в госпитале. Группа неизвестных людей напала в ночь на среду на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза.

Моиз скончался от полученного ранения. Его супруга была ранена и госпитализирована.

Телеканал TeleSur передал информацию о том, что врачи боролись за жизнь супруги убитого президента. Но спасти женщину не удалось, она ушла из жизни. Первой леди Гаити было 47 лет.

После гибели президента Гаити руководство государством взял на себя и. о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф.

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