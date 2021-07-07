Раненная при нападении 47-летняя первая леди Гаити Мари Этьен Жозеф скончалась в госпитале
7 июля 2021, 17:28
Раненная при нападении на резиденцию президента первая леди Гаити Мари Этьен Жозеф скончалась в госпитале. Группа неизвестных людей напала в ночь на среду на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза.
Моиз скончался от полученного ранения. Его супруга была ранена и госпитализирована.
Телеканал TeleSur передал информацию о том, что врачи боролись за жизнь супруги убитого президента. Но спасти женщину не удалось, она ушла из жизни. Первой леди Гаити было 47 лет.
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