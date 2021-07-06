В СК РФ назвали три основные версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке

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6 июля 2021, 14:33 Источник: пресс-служба СК РФ

самолет, фото: pixabay.com

Следственный комитет перечислил основные версии крушения пассажирского самолета Ан-26 в Камчатском крае во вторник, 6 июля. Воздушное судно, летевшее в поселок Палана, перестало выходить на связь в девяти километрах от пункта назначения.

В пресс-службе СК РФ назвали причинами происшествия неблагоприятные погодные условия, техническую неисправность самолета или ошибку пилотирования. В ведомстве уточнили, что следователи выехали на место крушения. Специалисты уже взяли образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята необходимая документация, в том числе задание на полет, опрашиваются свидетели, пояснил собеседник.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Ранее гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров сообщил, что спасатели обнаружили обломки самолета Ан-26. По предварительной информации, в результате крушения самолёта погибли все пассажиры и экипаж - 28 человек. На борту были дети до 12 лет.

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