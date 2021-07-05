В Крыму обнаружили тело пенсионерки, пропавшей при наводнении в Бахчисарайском районе

Аргументы Недели → Происшествия 13+

5 июля 2021, 13:55 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В селе Малое Садовое нашли мертвую женщину из Бахчисарайского района Крыма. Ранее она числилась без вести пропавшей при наводнении.

По словам Ольги Постновой, помощника руководителя управления СК РФ по региону, погибшей оказалась женщина 1951 года рождения. Она проживала в Куйбышеве, ранее преподавала математику в одной из местных школ. К месту, где обнаружили ее тело, выехали следователи.

Ранее сообщалось, что в Волгограде от удара током в душе погибла девочка. Ребенку было 4 года. Она скончалась, когда мать купала ее в душевой кабине. Родительница получила электротравму, но госпитализация ей не потребовалась.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости