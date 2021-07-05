В Крыму обнаружили тело пенсионерки, пропавшей при наводнении в Бахчисарайском районе

В селе Малое Садовое нашли мертвую женщину из Бахчисарайского района Крыма. Ранее она числилась без вести пропавшей при наводнении.
По словам Ольги Постновой, помощника руководителя управления СК РФ по региону, погибшей оказалась женщина 1951 года рождения. Она проживала в Куйбышеве, ранее преподавала математику в одной из местных школ. К месту, где обнаружили ее тело, выехали следователи.
Ранее сообщалось, что в Волгограде от удара током в душе погибла девочка. Ребенку было 4 года. Она скончалась, когда мать купала ее в душевой кабине. Родительница получила электротравму, но госпитализация ей не потребовалась.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.