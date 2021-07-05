В Сестрорецке пожарные борются с огнем в цеху по деревообработке, вспыхнувшем утром 5 июля

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5 июля 2021, 10:39 Источник: moika78.ru

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В Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга утром пятого июля загорелся цех по деревообработке. Пожару присвоили номер 1БИС, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сотрудников экстренных служб проинформировали о возгорании сегодня в 09:17. На место прибыли 17 специалистов. Кроме того, в тушении задействовали 4 пожарные машины.

Отмечается, что общая площадь цеха составляет 450 м2. При этом горение распространилось по всей площади. Есть ли пострадавшие, не сообщается. Пожарные продолжают тушить огонь.

Ранее сообщалось, что в Артеме Приморского края местный житель решил отомстить охранникам ночного клуба и поджог заведение. Он решился на такой поступок, так как они не впустили его в клуб.

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