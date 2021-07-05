Житель Приморского края поджёг ночной клуб из-за того, что охрана не впустила его в заведение

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5 июля 2021, 09:58 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В отношении 42-летнего жителя Артема Приморского края, которого подозревают в поджоге местного ночного клуба, возбудили уголовное дело. Данная информация поступила от УМВД РФ по региону.

В полиции сообщили, что он решился на такой поступок из-за того, что охрана не позволила ему войти в данное заведение. Правоохранителей проинформировали о возгорании, после чего прибывшие на место происшествия стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения.

Ночной клуб находится на улице Фрунзе. Вскоре полицейские задержали злоумышленника. Выяснилось, что мужчина поджег шину автомобиля, положив ее у входной двери. Теперь он может провести за решеткой до пяти лет.

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