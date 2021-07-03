В Рязанской области во время детской игры 3 июля мальчика насмерть засыпало песком

В городе Михайлов Рязанской области во время игры на груде песка погиб мальчик. Ему было 10 лет. Этой информацией поделилось СУ СКР по региону.
Ребенок погиб накануне, третьего июля, в дневные часы. Трагедия случилась в районе поселка 10 год Октября.
Отмечается, что дети играли с песком, который одна из коммерческих организаций задействовала для проведения необходимых работ на автодороге Р-22. В сообщении сказано, что мальчика засыпало песком при неожиданном обрушении.
При этом ребенка быстро извлекли из-под завала, но, к сожалению, мальчик скончался. По факту произошедшей трагедии возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Самаре при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали четыре человека. Транспортные средства столкнулись на пересечении улиц Красильникова и 9-я Просека.
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