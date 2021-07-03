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В Самаре при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали четыре человека

, 20:16 Источник: РИА Новости

В Самаре при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали четыре человека
pixabay.com

В административном центре Самарской области произошло столкновение маршрутного микроавтобуса и легковушки. В ДТП травмы получили 4 человека. Этой информацией поделились в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Отмечается, что транспортные средства столкнулись на пересечении улиц Красильникова и 9-я Просека. Дорожная авария случилась в 17:15 по местному времени.

По данным пресс-службы, участниками ДТП стали иномарка Kia и микроавтобус Citroen. Всего в этих транспортных средствах находились на момент аварии 9 человек. Четверым понадобилась помощь медиков. По данному факту проводится проверка сотрудниками местной прокуратуры.

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