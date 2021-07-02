В Ростовской области отец и сын утонули в Азовском море во время купания

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2 июля 2021, 16:55 Источник: 1rnd.ru

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В Таганрогском заливе утонул мужчина в возрасте 59 лет и его 15-летний сын. Трагедия произошла 30 июня нынешнего года.

По словам Галины Гагалаевой, официального представителя Следственного Управления СК России по Ростовской области, по данному факту проводится необходимая проверка.

Выяснилось, что в день трагедии сын и его отец прибыли на Павло-Очаковскую косу. Они утонули во время купания. Тело отца подняли на поверхность 30 июня, а сына нашли лишь сегодня, второго июля.

Ранее сообщалось, что в Башкирии мальчик во время игры со сверстниками спрятался в холодильнике и задохнулся. Ему было восемь лет. Ребенок попытался выбраться их холодильника, но не смог.

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