Аргументы Недели Происшествия 13+

В Ростовской области отец и сын утонули в Азовском море во время купания

, 16:55 Источник: 1rnd.ru

В Ростовской области отец и сын утонули в Азовском море во время купания
pixabay.com

В Таганрогском заливе утонул мужчина в возрасте 59 лет и его 15-летний сын. Трагедия произошла 30 июня нынешнего года.

По словам Галины Гагалаевой, официального представителя Следственного Управления СК России по Ростовской области, по данному факту проводится необходимая проверка.

Выяснилось, что в день трагедии сын и его отец прибыли на Павло-Очаковскую косу. Они утонули во время купания. Тело отца подняли на поверхность 30 июня, а сына нашли лишь сегодня, второго июля.

Ранее сообщалось, что в Башкирии мальчик во время игры со сверстниками спрятался в холодильнике и задохнулся. Ему было восемь лет. Ребенок попытался выбраться их холодильника, но не смог.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Мнение

Кричевский: Банк России методично подминал под себя все сферы, хоть как-то связанные с финансами

Кричевский: Банк России методично подминал под себя все сферы, хоть как-то связанные с финансами

Сообщения о грядущем отключении системы SWIFT и неминуемом падении финансовых рынков России регулярно и с завидной настойчивостью вбрасываются в информационное пространство нашей страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика

Общество

Общество

Происшествия