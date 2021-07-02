В Башкирии восьмилетний мальчик во время игры со сверстниками спрятался в холодильнике и задохнулся

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2 июля 2021, 15:19 Источник: bashinform.ru

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Янаульском районе Республики Башкортостан мальчик умер в холодильнике. Трагедия произошла накануне, первого июля, в вечернее время в селе Карманово.

Согласно предварительным данным, в жаркую погоду ребятишки находились во дворе одного из частных домов, играя в прятки. Скончавшемуся мальчику было восемь лет.

Отмечается, что он во время игры забрался в холодильник советского производства. Когда он решил выбраться наружу, ему не удалось открыть дверь.

Судя по всему, мальчику не хватило кислорода и он потерял сознание. Ребенок задохнулся, так и не позвав на помощь. В настоящее время выясняются детали произошедшей трагедии.

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