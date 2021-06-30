При опрокидывании «Газели» под Волгоградом пострадали 13 человек

Аргументы Недели → Происшествия 13+

30 июня 2021, 09:36 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Городищенском районе Волгоградской области в результате дорожной аварии травмы получили 13 человек. Этой информацией поделились в региональном ГУ МВД.

Участником ДТП стала “Газель”, в которой находились трудовые мигранты. Они направлялись на полевые работы. При этом у них не обнаружили документов.

Авария произошла в утренние часы 30 июня на трассе Москва-Волгоград. Водитель транспортного средства не смог справиться с управлением, и машина опрокинулась. В полиции подчеркнули, что в салоне было 14 пассажиров, 13 из которых пострадали.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области при столкновении пассажирского автобуса и “Газели” травмы получили три человека. Дорожная авария случилась на 109-м км автодороги М4 “Дон”.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости