Аргументы Недели Происшествия 13+

При опрокидывании «Газели» под Волгоградом пострадали 13 человек

, 09:36 Источник: РИА Новости

При опрокидывании «Газели» под Волгоградом пострадали 13 человек
pixabay.com

В Городищенском районе Волгоградской области в результате дорожной аварии травмы получили 13 человек. Этой информацией поделились в региональном ГУ МВД.

Участником ДТП стала “Газель”, в которой находились трудовые мигранты. Они направлялись на полевые работы. При этом у них не обнаружили документов.

Авария произошла в утренние часы 30 июня на трассе Москва-Волгоград. Водитель транспортного средства не смог справиться с управлением, и машина опрокинулась. В полиции подчеркнули, что в салоне было 14 пассажиров, 13 из которых пострадали.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области при столкновении пассажирского автобуса и “Газели” травмы получили три человека. Дорожная авария случилась на 109-м км автодороги М4 “Дон”.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Политика

Украинский политолог Загородний заявил, что ЕС старается «развести» Украину

Украинский политолог Загородний заявил, что ЕС старается «развести» Украину

Некоторые страны Европейского союза пытаются “развести” Украину. Среди них Италия, Германия и Франция. Такого мнения придерживается украинский политический эксперт Тарас Загородний.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью