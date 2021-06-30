В Ростовской области в ДТП на автодороге М4 «Дон» получили травмы три человека

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30 июня 2021, 08:42 Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На территории Ростовской области произошло ДТП с участием автобуса и “Газели”, в результате чего пострадали три человека. По словам представителя региональных экстренных служб, автобус направлялся в Самару из Анапы.

Дорожная авария случилась на 109-м км автодороги М4 “Дон”. О произошедшем стало известно в шестом часу утра.

На момент ДТП в пассажирском автобусе Mercedes находились 45 человек. Среди них 2 водителя, остальные - пассажиры.

При столкновении транспортных средств травмы получили 3 человека. Речь идет о водителях “Газели”, автобуса и одном пассажире Mercedes.

Ранее сообщалось, что в Туве при опрокидывании УАЗа с семью подростками один из них погиб на месте. Авария случилась 29 июня. Погибшим оказался 13-летний подросток, находившийся за рулем УАЗа.

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