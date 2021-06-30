В Туве при опрокидывании УАЗа с семью подростками один из них погиб на месте

Аргументы Недели → Происшествия 13+

30 июня 2021, 08:01 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Туве при опрокидывании автомобиля погиб подросток. Ему было 13 лет. Этой информацией поделились в местном МВД.

Трагедия произошла в вечернее время накануне, 29 июня, на дороге Чадан – Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского района. Согласно предварительной информации, подросток в возрасте 13 лет, проживавший в Чадане, находился за рулем УАЗ-31512, и в какой-то момент его машина опрокинулась, поскольку он не смог справиться с управлением.

Помимо него, в автомобиле на момент аварии находились 6 подростков 13-14 лет. Водитель УАЗа погиб на месте. Всех остальных отвезли в медицинское учреждение, их жизни ничего не угрожает. Все находившиеся в салоне несовершеннолетние были не пристегнуты. Владельцем попавшей в ДТП машины является отец одного из пассажиров.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости