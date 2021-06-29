В Черногории во время купания в Адриатическом море утонул пожилой россиянин

Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 июня 2021, 16:56

pixabay.com

На территории Черногории утонул гражданин Российской Федерации. Трагедия произошла в поселке Свети-Стефан на местном побережье.

Россиянин утонул, когда купался в Адриатическом море. Данная информация поступила от черногорского Радио и телевидения Будва.

Сотрудников экстренных служб проинформировали о происшествии примерно в 12:30. По данным телеканала, тело достали из воды. Отмечается, что утонувшим является россиянин пожилого возраста.

На место происшествия прибыли полицейские и медики. Мужчину пытались реанимировать, но, к сожалению, он скончался.

Ранее сообщалось, что на территории одного из частных домов столичного региона в выгребной яме нашли тела девочки и двух пенсионеров. Трагедия произошла в поселке Обухово-Богородского городского округа.

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