В Подмосковье на территории частного дома в выгребной яме нашли тела девочки и двух пенсионеров

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29 июня 2021, 13:26 Источник: РИА Новости

машина СК РФ, фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что на территории частного дома в поселке Обухово Богородского городского округа Московской области обнаружили тела девочки и двух пенсионеров в выгребной яме.

«28 июня в вечернее время в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении тел 75-летнего мужчины и 65-летней женщины, а также 3-летней девочки в выгребной яме», - пояснила она.

По данным следствия, погибшие пенсионеры являются прабабушкой и прадедушкой девочки. Отмечается, что из-за резко увеличившегося уровня воды в выгребной яме взрослые спустились в нее для решения проблемы, вслед за ними спустился ребенок, выбраться наружу им не удалось. Признаки криминального характера в смерти найденных людей не обнаружены.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося.

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