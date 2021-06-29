В Пензе произошёл пожар в ТЦ

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29 июня 2021, 08:13

фото с места происшествия, пресс-служба МЧС РФ

Во вторник, 29 июня, в Пензе в торговом центре «Триумф» произошёл пожар. Огонь распространился на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В Пензе на улице Суворова, 2 произошел пожар в ТЦ "Триумф". Происходит горение мансардного этажа и кровли. В настоящее время проводится тушение пожара», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в 06.48 пожар был локализован, в 7.26 открытое горение ликвидировано,к тушению привлечены 58 человек и 16 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 26 июня в Заволжском районе административного центра Ульяновской области произошел пожар в торговом комплексе, который находится на проспекте Созидателей.

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