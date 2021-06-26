В Ульяновске произошёл пожар в торгующем электроникой магазине

В Заволжском районе административного центра Ульяновской области сегодня, 26 июня, произошел пожар в торговом комплексе, который находится на проспекте Созидателей. Этой информацией поделилась Любовь Батманова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что спасателей проинформировали о пожаре в 15:20. В ТЦ сработала пожарная сигнализация. На место прибыли огнеборцы и выяснили, что из здания уже эвакуировали 58 граждан. Среди них восемь несовершеннолетних.
Специалисты установили, что возгорание произошло в магазине, торгующем микроэлектроникой. Когда огнеборцы прибыли на место, открытое горение было уже ликвидировано.
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