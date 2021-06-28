В ДТП с участием автобуса под Волгоградом травмы получили три человека

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28 июня 2021, 10:16 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Волгоградской области в дорожной аварии пострадали три человека. ДТП произошло в 04:30 28 июня.

По информации пресс-службы регионального ГУМВД, на трассе в Чернышковском районе столкнулись легковушка и автобус “Анапа - Волгоград”. Отмечается, что машина “Опель Корса” выехала на встречку, совершая обгон, и влетела в автобус, направлявшийся в административный центр Волгоградской области из Анапы.

В ведомстве отметили, что травмы получили три человека. Среди них водитель автобуса, водитель легкового автомобиля “Опель” и его пассажир.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке произошло ДТП с участием восьми автомобилей. Все они были повреждены, никто не пострадал. Одна из машин врезалась в несколько припаркованных авто.

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