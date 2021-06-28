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В ДТП во Владивостоке повреждения получили восемь автомобилей

, 09:45 Источник: dv.kp.ru

В ДТП во Владивостоке повреждения получили восемь автомобилей
pixabay.com

Во Владивостоке сегодня, 28 июня, произошла дорожная авария, участниками которой стали 8 иномарок. Данная информация поступила от УМВД по Приморскому краю.

При перестроении водитель Toyota Corolla Fielder, как отметили в ведомстве, упустил из виду движущийся Toyota Land Cruiser и врезался в эту машину. Далее универсал влетел в иномарку Subaru Forester, которая двигалась впереди.

При этом кроссовер столкнулся с припаркованными машинами. Среди них Nissan Note, Toyota Sprinter Carib, Toyota Corona, Nissan Qashqai и Toyota Corolla Fielder. Автомобили получили повреждения, пострадавших не оказалось. В настоящее время специалисты выясняют детали случившейся аварии.

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