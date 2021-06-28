В ДТП во Владивостоке повреждения получили восемь автомобилей

Во Владивостоке сегодня, 28 июня, произошла дорожная авария, участниками которой стали 8 иномарок. Данная информация поступила от УМВД по Приморскому краю.
При перестроении водитель Toyota Corolla Fielder, как отметили в ведомстве, упустил из виду движущийся Toyota Land Cruiser и врезался в эту машину. Далее универсал влетел в иномарку Subaru Forester, которая двигалась впереди.
При этом кроссовер столкнулся с припаркованными машинами. Среди них Nissan Note, Toyota Sprinter Carib, Toyota Corona, Nissan Qashqai и Toyota Corolla Fielder. Автомобили получили повреждения, пострадавших не оказалось. В настоящее время специалисты выясняют детали случившейся аварии.
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