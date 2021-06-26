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Ливень подтопил дороги в Анапе

, 13:21 Источник: РИА "Новости"

Ливень подтопил дороги в Анапе
подтопление дороги, vk.com/ytatljh

В Анапе дороги затопило после начавшегося ранее сильного ливня с грозой. Согласно последней информации журналистов, в некоторых местах уровень воды достигает нескольких десятков сантиметров.

Люди вынуждены идти по щиколотку, а иногда и по колено в воде. На проезжей части стоят заглохшие автомобили, вследствие чего движение транспорта в Анапе затруднено. 

Напомним, после сильного ливня с градом в Павловском районе Кубани на прошлой неделе ущерб был нанесен кровлям школы, детского сада, ДК и музыкальной школы, 987 домовладениям, а также примерно 500 гектарам посевов. 

Ранее сегодня штормовое предупреждение объявили в Крыму.

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