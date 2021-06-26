В Крыму на 26 июня объявлено штормовое предупреждение

Сотрудники пресс-службы крымского МЧС в субботу, 26 июня, сообщили, что сегодня на полуострове объявлено штормовое предупреждение. Подчеркивается, что в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы и град.
Непогода ожидается в Крыму днем и до конца суток 26 июня, не исключен шквал 15-20 метров в секунду.
В МЧС предупредили о высокой вероятности возникновения ЧС, которые могут быть связаны с подтоплением различных территорий, авариями на объектах ЖКХ и энергетики.
Не исключены происшествия в акваториях Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива.
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