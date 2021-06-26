В Ивановской области задержан один из подозреваемых в стрельбе

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26 июня 2021, 12:17 Источник: СУСК РФ по Ивановской области

наручники, pixabay.com

В Следственном комитете в субботу, 26 июня, сообщили, что задержан один из подозреваемых в стрельбе в Ивановской области. В результате случившегося погиб один человек, а еще двое пострадали.

В настоящий момент проводятся оперативные мероприятия, которые направлены на розык остальных лиц, причастных к данному преступлению.

После инцидента со стрельбой еще два человека были госпитализированы, пациенты находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Местные СМИ утверждают, что перестрелка произошла в городе Кохма. Предполагается, что причиной данного конфликта стала бытовая ссора.

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