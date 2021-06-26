В результате стрельбы в Ивановской области погиб один человек

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26 июня 2021, 11:11 Источник: РИА "Новости"

полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В субботу, 26 июня, стало известно, что в Ивановской области произошел конфликт со стрельбой. Согласно последним данным источника в правоохранительных органах, в результате случившегося погиб человек.

После инцидента со стрельбой еще два человека были госпитализированы, пациенты находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Подозреваемого в нападении к настоящему моменту сотрудникам правоохранительных органов задержать не удалось.

Местные СМИ утверждают, что перестрелка произошла в городе Кохма. Предполагается, что причиной конфликта является бытовая ссора.

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