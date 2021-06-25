Один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в торговом центре в США

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25 июня 2021, 10:10 Источник: Fox 5 DC

машина полиции, pixabay.com

В результате стрельбы в торговом центре в американском Гленардене, расположенном в штат Мэриленд, погиб один человек, а еще двое пострадали. Об этом сообщили сегодня сотрудники местной полиции.

Известно, что один пострадавший в результате стрельбы в торговом центре в Мэриленде получил тяжелые ранения, жизни другого гражданина, по мнению врачей, сейчас ничто не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов к настоящему моменту не предоставили средствам массовой информации данных о подозреваемых в нападении. Проводится расследование по факту случившегося.

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