В Краснодаре совершил аварийную посадку пассажирский самолет

Аргументы Недели → Происшествия 13+

25 июня 2021, 11:11 Источник: РИА "Новости"

самолет, pixabay.com

В аэропорту Краснодара совершил аварийную посадку самолет SSJ-100, на борту которого находились более 90 человек. Об этом утром в пятницу, 25 июня, сообщил представитель экстренных служб.

Воздушное судно, у которого отказала газовая турбина, благополучно приземлилось в Краснодаре. Уточняется, что на борту в момент инцидента находился 91 человек. В настоящий момент точные обстоятельства и причины случившегося устанавливают специалисты.

Согласно предварительным данным, самолет должен был отправиться в Санкт-Петербург из Краснодара.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости