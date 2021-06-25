В Краснодаре совершил аварийную посадку пассажирский самолет

В аэропорту Краснодара совершил аварийную посадку самолет SSJ-100, на борту которого находились более 90 человек. Об этом утром в пятницу, 25 июня, сообщил представитель экстренных служб.
Воздушное судно, у которого отказала газовая турбина, благополучно приземлилось в Краснодаре. Уточняется, что на борту в момент инцидента находился 91 человек. В настоящий момент точные обстоятельства и причины случившегося устанавливают специалисты.
Согласно предварительным данным, самолет должен был отправиться в Санкт-Петербург из Краснодара.
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