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Власти Кемеровской области опровергли информацию о девяти погибших при крушении самолета

, 12:39 Источник: РИА "Новости"

Власти Кемеровской области опровергли информацию о девяти погибших при крушении самолета
скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-служба правительства Кемеровской области в субботу опровергла данные о девяти погибших в результате жесткой посадки самолета L-410. Подчеркивается, что жертвами аварии стали четыре человека.

"Информация о девяти погибших не подтверждается", – подчеркнули в правительстве. Отмечается также, что в момент случившегося на борту воздушного судна находились 19 человек.

К настоящему времени известно о четырех погибших и пятнадцати пострадавших в результате жесткой посадки самолета из-за отказа одного двигателя. Четверо травмированных граждан находятся в тяжелом состоянии, еще одиннадцать – в состоянии средней степени тяжести.

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