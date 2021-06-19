Власти Кемеровской области опровергли информацию о девяти погибших при крушении самолета

Пресс-служба правительства Кемеровской области в субботу опровергла данные о девяти погибших в результате жесткой посадки самолета L-410. Подчеркивается, что жертвами аварии стали четыре человека.
"Информация о девяти погибших не подтверждается", – подчеркнули в правительстве. Отмечается также, что в момент случившегося на борту воздушного судна находились 19 человек.
К настоящему времени известно о четырех погибших и пятнадцати пострадавших в результате жесткой посадки самолета из-за отказа одного двигателя. Четверо травмированных граждан находятся в тяжелом состоянии, еще одиннадцать – в состоянии средней степени тяжести.
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