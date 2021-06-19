У совершившего жесткую посадку самолета в Кузбассе отказал один из двигателей

Представитель Западно-сибирской транспортной прокуратуры утром в субботу, 19 июня, сообщил, что у совершившего ранее сегодня жесткую посадку в Кузбассе самолета отказал один из двигателей.
Самолет Л-410 совершил жесткую посадку неподалеку от села Журавлево в Промышленновском районе Кемерово.
По данным транспортной прокуратуры, в 10.17 по местному времени экипаж воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, а во время захода на посадку столкнулся с лесным массивом. Есть данные о четверых погибших, а также четырех гражданах, которые находятся в тяжелом состоянии.
Ранее в СМИ поступила информация о семи жертвах аварии. Точная информация устанавливается.
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