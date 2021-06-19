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Экстренные службы: семь человек погибли в результате жесткой посадки самолета в Кемеровской области

, 07:52 Источник: РИА "Новости"

Экстренные службы: семь человек погибли в результате жесткой посадки самолета в Кемеровской области
кабина пилотов, pixabay.com

В Кемеровской области самолет Л-410 совершил жесткую посадку. Представитель экстренных служб сообщил журналистам, что в результате случившегося погибли семь человек, а еще 13 пострадали.

Есть данные о том, что среди погибших в результате жесткой посадки самолета два пилота.

Источник уточнил, что происшествие случилось неподалеку от села Журавлево в Промышленновском районе Кемерово. К настоящему моменту не поступало информации о том, что стало причиной жесткой посадки воздушного судна. Данных о состоянии пострадавших нет.

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