Экстренные службы: семь человек погибли в результате жесткой посадки самолета в Кемеровской области

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 июня 2021, 07:52 Источник: РИА "Новости"

кабина пилотов, pixabay.com

В Кемеровской области самолет Л-410 совершил жесткую посадку. Представитель экстренных служб сообщил журналистам, что в результате случившегося погибли семь человек, а еще 13 пострадали.

Есть данные о том, что среди погибших в результате жесткой посадки самолета два пилота.

Источник уточнил, что происшествие случилось неподалеку от села Журавлево в Промышленновском районе Кемерово. К настоящему моменту не поступало информации о том, что стало причиной жесткой посадки воздушного судна. Данных о состоянии пострадавших нет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости