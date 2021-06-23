Верховный суд Башкирии признал троих экс-полицейских из Уфы виновными в изнасиловании дознавательницы

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23 июня 2021, 20:44 Источник: Коммерсантъ

молоток судьи, pixabay.com

Верховный суд Башкирии после повторного рассмотрения в апелляции уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы Гульназ Фатхисламовой, признал троих бывших сотрудников полиции виновными.

Согласно последней информации, Павел Яромчук получил 5,5 лет лишения свободы, а Салават Галиев и Эдуард Матвеев – по 7 лет. Уточняется, что все они были взяты под стражу в зале суда.

Уточняется, что дело рассматривалось судебной коллегией по уголовным делам ВС Башкирии, куда поступили апелляционные жалобы от бывших сотрудников полиции, а также дознавательницы на приговор от 2019 года, вынесенный Кировским районным судом. Потерпевшая обратилась с просьбой об ужесточении наказания нарушителям, а экс-правоохранители просили оправдать их.

Суд счел версию следствия о том, что 29 октября 2018 года на 23-летнюю дознавательницу отдела МВД России по Уфимскому району Гульназ Фатхисламову напали трое ее коллег, с которыми она распивала спиртное, доказанной. Тогда Павел Яромчук занимал пост начальника отдела по вопросам миграции по Уфимскому району, Эдуард Матвеев являлся главой отдела полиции по Уфимскому району, а Салават Галиев был начальником отдела полиции по Кармаскалинскому району.

Сообщается, что расследование было сложным из-за высоких постов, которые подсудимые на тот момент занимали. В Следственном комитете также уточнили, что экс-полицейские пытались запутать следствие, дискредитировали свою жертву посредством СМИ и выдвигали ложные версии.

Отметим, что и подсудимые, и потерпевшая были уволены из МВД, однако Гульназ Фатхисламова впоследствии смогла восстановиться.

Адвокат дознавательницы Ирина Валиева сообщила сегодня изданию "Коммерсантъ", что считает решение суда справедливым.

Защитник Салавата Галиева Ринат Амирханов в свою очередь с приговором не согласился и сообщил о намерении подать кассационную жалобу. Адвокаты остальных осужденных намерены поступить аналогичным образом.

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