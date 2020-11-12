Приговор полицейским насильникам в Уфе был пересмотрен

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12 ноября 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

По основной версии, в октябре 2018 года 23-летняя женщина-дознаватель по имени Гульназ Фатхисламова, работавшая в МВД Башкирии, была изнасилована группой из трёх полицейских в состоянии опьянения.

Результаты биоэкспертизы полностью подтвердили факт изнасилования. При этом всех фигурантов дела, включая и потерпевшую, уволили из органов. В декабре 2019 года заветный приговор был вынесен. Трое насильников и бывших силовиков получили по 6-7 лет колонии строгого режима. Также постановили взыскать с них 3 миллиона рублей в пользу пострадавшей. Вину свою злоумышленники так и не признали. Но вскоре приговоры начали смягчаться.

Несмотря на требования справедливости со стороны людей, Верховный суд 3 июня 2020 года оправдал двоих преступников. Третьему смягчили наказание до четырёх лет колонии. Вскоре, уже к 10 ноября кассационный суд в Башкирии отменил оправдательный приговор по отношению к бывшим полицейским. Суд постановил направить уголовное дело троих преступников на новое аппеляционное рассмотрение в Верховный суд республики Башкортостан в другом составе суда. Троих фигурантов дела снова отправили на 3 месяца на домашний арест.

Сама Фатхисламова очень надеется на скорейшее разрешение этого вопроса. По её словам, справедливость должна восторжествовать. Она также заявила, что не собирается ни перед кем оправдываться и не станет изменять мнение по поводу данной ситуации.