Аргументы Недели Происшествия 13+

Опубликовано видео, как в центре Москвы грузовик врезался в ограждение подземного перехода

, 20:31 Источник: ТАСС

Опубликовано видео, как в центре Москвы грузовик врезался в ограждение подземного перехода
дорога, фото: pixabay.com

В понедельник, 21 июня, в центре Москвы водитель грузовика влетел в тумбу подземного пешеходного перехода. Находившегося за рулем автомобиля мужчину госпитализировали.

«В 16:40 около дома 4 по Садовой-Каретной улице водитель грузового автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением, после чего выехал на встречную полосу и совершил наезд на препятствие на тротуаре», - пояснили в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет. Отмечается, что водителю стало плохо с сердцем из-за жаркой погоды, поэтому он не справился с управлением. По данным РЕН ТВ, 60-летний мужчина скончался в больнице. 

На кадрах с камеры наружного видеонаблюдения видно, как грузовик сносит билборд и врезается в ограждение подземного перехода.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали бодибилдера, угрожавшего ножом администратору кинотеатра, на просьбу надеть маску. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Мурашко заявил, что в крупных городах требуется введение повышенных мер безопасности из-за COVID-19

Мурашко заявил, что в крупных городах требуется введение повышенных мер безопасности из-за COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других крупных городах необходимы повышенные меры безопасности из-за распространения коронавируса.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

Криминал

Общество

Общество

Общество

В мире