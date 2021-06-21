Опубликовано видео, как в центре Москвы грузовик врезался в ограждение подземного перехода

Аргументы Недели → Происшествия 13+

21 июня 2021, 20:31 Источник: ТАСС

дорога, фото: pixabay.com

В понедельник, 21 июня, в центре Москвы водитель грузовика влетел в тумбу подземного пешеходного перехода. Находившегося за рулем автомобиля мужчину госпитализировали.

«В 16:40 около дома 4 по Садовой-Каретной улице водитель грузового автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением, после чего выехал на встречную полосу и совершил наезд на препятствие на тротуаре», - пояснили в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет. Отмечается, что водителю стало плохо с сердцем из-за жаркой погоды, поэтому он не справился с управлением. По данным РЕН ТВ, 60-летний мужчина скончался в больнице.

На кадрах с камеры наружного видеонаблюдения видно, как грузовик сносит билборд и врезается в ограждение подземного перехода.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали бодибилдера, угрожавшего ножом администратору кинотеатра, на просьбу надеть маску.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости