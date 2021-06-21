РЕН ТВ: в Москве задержали бодибилдера, угрожавшего ножом администратору кинотеатра на просьбу надеть маску

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что московские полицейские задержали бодибилдера, фитнес-модель из Санкт-Петербурга Давида Лурсманашвили. Инцидент произошел вечером 19 июня в кинотеатре.
В источнике говорится, что 26-летний мужчина отказался надеть маску в помещении кинозала в ТРК «Атриум». Администратор отметил, что на просьбу соблюдать эпидемиологические меры Лурсманашвили начал угрожать ему ножом.
По факту конфликта проводится проверка. Выясняются детали случившегося.
На кадрах, запечатленных камерой видеонаблюдения видно, как агрессивно настроенный мужчина нападает на администратора. Его пытаются успокоить знакомые.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.