РЕН ТВ: в Москве задержали бодибилдера, угрожавшего ножом администратору кинотеатра на просьбу надеть маску

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21 июня 2021, 19:48 Источник: РЕН ТВ

полиция, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что московские полицейские задержали бодибилдера, фитнес-модель из Санкт-Петербурга Давида Лурсманашвили. Инцидент произошел вечером 19 июня в кинотеатре.

В источнике говорится, что 26-летний мужчина отказался надеть маску в помещении кинозала в ТРК «Атриум». Администратор отметил, что на просьбу соблюдать эпидемиологические меры Лурсманашвили начал угрожать ему ножом.

По факту конфликта проводится проверка. Выясняются детали случившегося.

На кадрах, запечатленных камерой видеонаблюдения видно, как агрессивно настроенный мужчина нападает на администратора. Его пытаются успокоить знакомые.

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