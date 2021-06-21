В Ялте несколько домов почти полностью ушли под воду

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21 июня 2021, 13:23 Источник: Instagram

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В районе Васильевки в Ялте несколько домов сегодня почти полностью ушли под воду. Мэр города Янина Павленко сообщила днем в понедельник, 21 июня, что в настоящий момент вода продолжает прибывать.

Янина Павленко уточнила, что инцидент произошел на улице Джафера Сейдамета в Ялте. По словам мэра, подтоплены 10 домов, причем несколько из них ушли под воду полностью и оказались засыпаны камнями и грязью.

Подчеркивается, что вода по-прежнему прибывает – жителям города это видно невооруженным глазом. Павленко заметила, что путь к стоку частично преграждается старыми троллейбусами.

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