В Ялте несколько домов почти полностью ушли под воду

В районе Васильевки в Ялте несколько домов сегодня почти полностью ушли под воду. Мэр города Янина Павленко сообщила днем в понедельник, 21 июня, что в настоящий момент вода продолжает прибывать.
Янина Павленко уточнила, что инцидент произошел на улице Джафера Сейдамета в Ялте. По словам мэра, подтоплены 10 домов, причем несколько из них ушли под воду полностью и оказались засыпаны камнями и грязью.
Подчеркивается, что вода по-прежнему прибывает – жителям города это видно невооруженным глазом. Павленко заметила, что путь к стоку частично преграждается старыми троллейбусами.
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