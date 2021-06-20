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20 июня 2021, 17:46

фото: vk.com/mchs_crimea

В Крыму из-за ливней утонули 74 автомобиля. Циклон обрушился на полуостров в ночь на четверг, 17 июня. В сетях появляются видео и фото последствий природной стихии, в том числе "плывущих" и утонувших транспортных средств.

В воскресенье появилась информация управления МЧС России по Крыму. Оказывается, спасатели на полуострове транспортировали 74 автомобиля, которые не могли самостоятельно передвигаться из-за подтопления.

По уточненным данным, оказана помощь по эвакуации 31 автомашине в Керчи, 39 - в Ялте и 4 - в селе Приозерное Ленинского района, - передает "Интерфакс".

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что порядок возмещения ущерба владельцам затопленных автомобилей в законе не предусмотрен. Но власти региона обещают помочь пострадавшим автовладельцам, прорабатывают порядок с федеральным центром.

Ялта и Керчь пострадали сильнее всего. В Ялте погиб молодой мужчина. Пропали без вести два человека. За помощью к медикам обратились 40 человек.

Из зоны подтоплений эвакуировано 1773 человека, из них 321 ребенок. Для них организовано 6 пунктов временного размещения на базе гостиниц. Психологическую помощь в них оказывают психологи МЧС России.

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