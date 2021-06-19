Пять человек находятся в реанимации после жесткой посадки самолета в Кемеровской области

В МЧС сообщили, что после жесткой посадки самолета в Кемеровской области пять человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Ранее стало известно, что у летательного аппарата отказал один из двигателей.
В ведомстве уточнили, что восемь пострадавших в результате аварии были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, а еще у двоих травмы легкие.
Ранее сообщалось, что в ходе жесткой посадки воздушного судна погибли девять человек. По другим данным, жертвами стали четыре человека, в частности, два пилота. Точные обстоятельства случившегося, а также число жертв и пострадавших устанавливают специалисты.
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