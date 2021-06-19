ДОСААФ: количество погибших при жесткой посадке самолета L-410 в Кузбассе увеличилось до девяти

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19 июня 2021, 09:15 Источник: ТАСС

приборная панель, pixabay.com

В Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России (​ДОСААФ) по Кемеровской области сообщили, что количество погибших при жесткой посадке L-410 в Кузбассе увеличилось до девяти.

Ранее в СМИ поступила информация о том, что в результате отказа двигателя воздушного судна и его последующего столкновения с лесным массивом погибли семь человек, а пострадали тринадцать. Согласно другим данным, погибли четыре человека, а еще четверо находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия, а также точное количество погибших и пострадавших устанавливают специалисты.

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