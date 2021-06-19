В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве студентки из США

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19 июня 2021, 10:29 Источник: СК РФ

полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Утром в субботу стало известно, что подозреваемого в убийстве иностранной студентки в Нижегородской области задержали. ПО информации Следственного комитета РФ, им оказался ранее судимый местный житель.

Ранее сегодня сообщалось, что 34-летняя Кетрин Сироу, приехавшая из Калифорнии в Нижегородскую область и учившаяся в университете на адвоката, была найдена мертвой.

К настоящему моменту по подозрению в совершении убийства задержан житель Борского района Нижегородской области 1977 года рождения, который ранее был неоднократно судим за тяжкие, а также особо тяжкие преступления. Уточняется, что предполагаемый преступник сотрудничает со следствием.

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