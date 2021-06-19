Пропавшая в Нижегородской области студентка из США найдена мертвой

Студентку из США, которая ранее без вести пропала в Нижегородской области, обнаружили мертвой. Соответствующую информацию предоставили утром в субботу в поисково-спасательном отряде "Рысь".
Экипажи поисковиков сегодня утром начали выезжать на места, где могла находиться американка, когда от полиции пришел отбой на поиск, поскольку было найдено тело 34-летней Кетрин Сироу. Известно, что она прибыла в Нижегородскую область из Калифорнии. Американка училась в университете на адвоката.
Молодая женщина 15 июня ушла из квартиры в городе Бор и не вернулась. Последний раз она связывалась в этот день со своей матерью, которой сообщила, что едет в машине с неизвестным.
Обстоятельства смерти американки устанавливаются.
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