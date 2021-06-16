Вооруженный мужчина напал на сотрудника Росгвардии в Томске

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16 июня 2021, 15:19 Источник: ТАСС

машина Росгвардии, Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Томске вооруженный мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов, вследствие чего один из них получил ножевое ранение. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Сибирского округа Росгвардии.

Установлено, что ранее в среду на пульт вневедомственной охраны по Томску поступил сигнал из квартиры, расположенной в одном из домов города. По указанному адресу двери никто не открыл. Правоохранители пригласили на место дочь собственницы жилплощади, которая приехала с родственником, однако им не удалось открыть дверь имеющимся у них ключом.

Через некоторое время из квартиры выбежал мужчина, который угрожал пришедшим ножом и предметом, напоминающим огнестрельное оружие. Злоумышленник выстрелил в сторону сотрудников Росгвардии, нанес несколько режущих ударов гражданскому лицу, а также резаную рану щеки одному из правоохранителей.

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