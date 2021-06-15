В Химках автобус насмерть сбил на пешеходном переходе девочку на самокате

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15 июня 2021, 22:26 Источник: РИА "Новости"

пешеходный переход, pixabay.com

На пешеходном переходе в Химках автобус сбил на пешеходном переходе девочку на самокате. Старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий заявила, что ребенок скончался.

Ранее сегодня в Химках автобус совершил наезд на 12-летнюю девочку, когда она пересекала проезжую часть на самокате. Ребенок двигался по пешеходному переходу. Школьница после дорожно-транспортного происшествия скончалась от травм, несовместимых с жизнью.

В городе организовали проведение доследственной проверки по факту гибели несовершеннолетней в ходе аварии.

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