В Химках автобус насмерть сбил на пешеходном переходе девочку на самокате

На пешеходном переходе в Химках автобус сбил на пешеходном переходе девочку на самокате. Старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий заявила, что ребенок скончался.
Ранее сегодня в Химках автобус совершил наезд на 12-летнюю девочку, когда она пересекала проезжую часть на самокате. Ребенок двигался по пешеходному переходу. Школьница после дорожно-транспортного происшествия скончалась от травм, несовместимых с жизнью.
В городе организовали проведение доследственной проверки по факту гибели несовершеннолетней в ходе аварии.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.