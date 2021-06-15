На Садовом кольце ограничили движение транспорта из-за ДТП на Смоленской площади

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15 июня 2021, 15:08 Источник: Telegram

сотрудник ДПС, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На Смоленской площади в Москве во вторник, 15 июня, случилось дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии на внутренней стороне Садового кольца в настоящий момент ограничено движение.

В столичном департаменте транспорта отметили, что ранее сегодня два автомобиля столкнулись в районе дома 6с1 на Смоленской площади. Данная авария привела к тому, что на внутренней стороне Садового кольца движение транспорта осуществляется сейчас лишь по двум полосам.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Подробности ДТП устанавливают специалисты.

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