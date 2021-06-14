Аргументы Недели Общество 13+

Полиция задержала чиновника Минфина, бившего автомобили на парковке жилого комплекса в Москве

, 22:55 Источник: ТАСС

Полиция задержала чиновника Минфина, бившего автомобили на парковке жилого комплекса в Москве
фото: pixabay.com

Полиция в понедельник ранним утром задержала директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов РФ Михаила Санакоева на парковке одного из столичных жилых комплексов на северо-западе Москвы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что в полицию утром поступило сообщение, что на парковке ЖК мужчина в невменяемом состоянии бьёт машины. Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия. Мужчину задержали, им оказался чиновник Минфина Михаил Санакоев. Правоохранители передали 36-летнего мужчину медикам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

Санкции США на ряд операций с российским госдолгом 14 июня вступили в силу

Санкции США на ряд операций с российским госдолгом 14 июня вступили в силу

Новые санкции США в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ) вступили в силу 14 июня. Согласно антироссийским санкциям, американским финансовым институтам (банкам, брокерам, инвестиционным компаниям) запрещено участвовать в первичных размещениях облигаций Минфина России, Центробанка и ФНБ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью