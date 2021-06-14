Полиция задержала чиновника Минфина, бившего автомобили на парковке жилого комплекса в Москве

Полиция в понедельник ранним утром задержала директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов РФ Михаила Санакоева на парковке одного из столичных жилых комплексов на северо-западе Москвы.
Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что в полицию утром поступило сообщение, что на парковке ЖК мужчина в невменяемом состоянии бьёт машины. Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия. Мужчину задержали, им оказался чиновник Минфина Михаил Санакоев. Правоохранители передали 36-летнего мужчину медикам.
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