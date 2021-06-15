При падении части фасада здания в Санкт-Петербурге пострадала женщина

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15 июня 2021, 18:35 Источник: СУСК РФ по Санкт-Петербургу

скорая помощь, pixabay.com

В результате падения части фасада здания в переулке Пирогова в Санкт-Петербурге пострадала женщина. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 15 июня, в пресс-службе городского управления СК РФ.

Падение части фасада здания в переулке Пирогова в Северной столице произошло сегодня утром. В результате случившегося женщина получила травму и была доставлена в медицинское учреждение. Информации о состоянии гражданки к настоящему моменту не поступало.

Обстоятельства инцидента сейчас устанавливают специалисты.

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