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Хлопок газа произошел в квартире в Челябинской области

, 14:20 Источник: РИА "Новости"

Хлопок газа произошел в квартире в Челябинской области
сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В одной из квартир пятиэтажного жилого дома в городе Коркино Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом в понедельник днем сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.

Авария случилась в квартире на 4-м этаже дома номер 175 на улице 30 лет ВЛКСМ. В результате хлопка газовоздушной смеси в жилом помещении никто не погиб, пострадал один человек, у него выявили термические ожоги. Повреждения несущим конструкциям нанесены не были.

К ликвидации последствий случившегося были привлечены 43 человека и 14 единиц техники.

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