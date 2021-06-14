Подросток стал инициатором ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области несовершеннолетний на автомобиле ВАЗ-2109 столкнулся с иномаркой. Инцидент произошел поздно вечером в Волжском в воскресенье, 13 июня, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
«В результате ДТП травмы получили водитель и 13-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ", а также 22-летняя и 23-летняя пассажирки автомобиля Skoda Octavia», - пояснили в ведомстве.
По данным полиции, 16-летний водитель «девятки» при повороте не уступил дорогу машине Skoda Octavia.
Ранее сообщалось, что 13 июня недалеко от деревни Верхние Мандроги в Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами.
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