Аргументы Недели Происшествия 13+

Подросток стал инициатором ДТП в Волгоградской области

, 10:35 Источник: РИА Новости

Подросток стал инициатором ДТП в Волгоградской области
дорога, фото: pixabay.com

В Волгоградской области несовершеннолетний на автомобиле ВАЗ-2109 столкнулся с иномаркой. Инцидент произошел поздно вечером в Волжском в воскресенье, 13 июня, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«В результате ДТП травмы получили водитель и 13-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ", а также 22-летняя и 23-летняя пассажирки автомобиля Skoda Octavia», - пояснили в ведомстве.

По данным полиции, 16-летний водитель «девятки» при повороте не уступил дорогу машине Skoda Octavia.

Ранее сообщалось, что 13 июня недалеко от деревни Верхние Мандроги в Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

National Interest: Джо Байдену стоит опасаться российского ракетоносца Ту-160

National Interest: Джо Байдену стоит опасаться российского ракетоносца Ту-160

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену стоит опасаться российского стратегического бомбардировщика Ту-160. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью