В Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами

В воскресенье, 13 июня, недалеко от деревни Верхние Мандроги в Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус. В результате аварии пострадали десять человек.
По данным следствия, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся из-за неблагоприятных дорожных условий - сильного дождя.
Отмечается, что одного пострадавшего госпитализировали, еще девятерых осматривают медики. По информации МЧС, погибших нет. В автобусе находилось 45 человек, в том числе семь детей, их жизни ничего не угрожает.
На месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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