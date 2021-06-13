В Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 июня 2021, 18:59 Источник: ТАСС

дорога, фото: pixels.com

В воскресенье, 13 июня, недалеко от деревни Верхние Мандроги в Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус. В результате аварии пострадали десять человек.

По данным следствия, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся из-за неблагоприятных дорожных условий - сильного дождя.

Отмечается, что одного пострадавшего госпитализировали, еще девятерых осматривают медики. По информации МЧС, погибших нет. В автобусе находилось 45 человек, в том числе семь детей, их жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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