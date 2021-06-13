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В Москве шестилетний ребенок погиб в результате падения за борт катера

, 14:54 Источник: РИА "Новости"

В Москве шестилетний ребенок погиб в результате падения за борт катера
катер, pixabay.com

Шестилетний ребенок погиб в результате падения за борт катера на северо-западе Москвы. Согласно последней информации, происшествие случилось ранее сегодня во время водной прогулки в столице.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре приступили к проверке после гибели несовершеннолетнего. По предварительным данным, шестилетний ребенок упал за борт катера сегодня в районе 67-го километра МКАД под мостом неподалеку от концертного зала "Крокус сити Холл".

Пострадавший после инцидента был доставлен на поисково-спасательную станцию, впоследствии он скончался от полученных травм.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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