В Москве шестилетний ребенок погиб в результате падения за борт катера

Шестилетний ребенок погиб в результате падения за борт катера на северо-западе Москвы. Согласно последней информации, происшествие случилось ранее сегодня во время водной прогулки в столице.
В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре приступили к проверке после гибели несовершеннолетнего. По предварительным данным, шестилетний ребенок упал за борт катера сегодня в районе 67-го километра МКАД под мостом неподалеку от концертного зала "Крокус сити Холл".
Пострадавший после инцидента был доставлен на поисково-спасательную станцию, впоследствии он скончался от полученных травм.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
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