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Автомобиль упал в реку на Нагатинской набережной в Москве

, 12:00 Источник: РИА "Новости"

Автомобиль упал в реку на Нагатинской набережной в Москве
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в воскресенье, 30 мая, на Нагатинской набережной в Москве упал в реку автомобиль. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналистам сотрудники пресс-службы столичного ГУМВД.

Согласно предварительной информации, транспортное средство ранее сегодня совершило наезд на препятствие, после чего опрокинулось в воду. Человека, который в момент аварии находился за рулем, сейчас осматривают прибывшие на место врачи.

Данных о том, по какой причине автомобилист наехал на препятствие, пока в СМИ не поступало.

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