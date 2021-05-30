Автомобиль упал в реку на Нагатинской набережной в Москве

Утром в воскресенье, 30 мая, на Нагатинской набережной в Москве упал в реку автомобиль. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналистам сотрудники пресс-службы столичного ГУМВД.
Согласно предварительной информации, транспортное средство ранее сегодня совершило наезд на препятствие, после чего опрокинулось в воду. Человека, который в момент аварии находился за рулем, сейчас осматривают прибывшие на место врачи.
Данных о том, по какой причине автомобилист наехал на препятствие, пока в СМИ не поступало.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.