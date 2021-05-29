В Тульской области микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП есть погибший и пострадавшие
29 мая 2021, 13:18
В Тульской области в субботу, 29 мая, около двух часов ночи произошло серьёзное ДТП на 233 километре автодороги М-2 «Крым». По предварительной информации, микроавтобус Citroen Jumper, двигаясь в направлении Орла, врезался в стоящий грузовик MAN с полуприцепом. После удара легковой автомобиль столкнулся с Chevrolet Cruze.
В результате ДТП погиб один человек. 52-летняя женщина умерла по пути в больницу. Пострадали восемь человек - пассажиры микроавтобуса, в том числе четверо несовершеннолетних — мальчики 2009, 2007, 2020 г. р. и девочка 2014 г. р. С места аварии их госпитализировали. В Тульской областной детской больнице детей осмотрели и отпустили домой.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.