Водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе в Челябинской области

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13 июня 2021, 08:35 Источник: РИА "Новости"

пешеходный переход, pixabay.com

В городе Троицк Челябинской области водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе. В пресс-службе ГУМВД России по региону сообщили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Авария случилась накануне днем у дома № 25 на улице Гагарина. 57-летний автомобилист совершил наезд на девочек 11 и 13 лет, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетние были доставлены в больницу.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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