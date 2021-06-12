В результате ДТП на трассе Ивдель - Югорск погибли четыре человека

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12 июня 2021, 23:02

vk.com/dtp_ekb

В субботу, 12 июня, серьезное ДТП произошло на трассе Ивдель - Югорск. В результате столкновения двух легковых машин погибли четыре человека, двое из погибших - дети.

Примерно в 10 километрах от границы Свердловской области и ХМАО столкнулись легковые автомобили Nissan Qashqai и Geely с номерами Югры. Информация о ДТП под Пелымом поступила в полицию Ивделя в 11:25 по местному времени.

Двое взрослых и двое детей погибли. Пять человек пострадали. Пострадавшие были доставлены в медучреждения Югорска. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Женщина прооперирована. Еще одного пострадавшего санитарным вертолетом доставлен в ОКБ Ханты-Мансийска. Трое госпитализированы в Югорскую горбольницу. Они находятся в состоянии средней тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей".

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